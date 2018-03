Bastei Lübbe AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an BuchPartner GmbH DGAP-Ad-hoc: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Verkauf Bastei Lübbe AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an BuchPartner GmbH 28.03.2018 / 12:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR Bastei Lübbe AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an BuchPartner GmbH Köln, 28.03.2018. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat heute einen Vertrag zum Verkauf der 51%-Beteiligung an dem Buchgroßhandelsunternehmen BuchPartner GmbH mit Sitz in Darmstadt unterzeichnet. Käufer ist Familie Gellert, die mit 49% Mitgesellschafter der BuchPartner GmbH ist. Der Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG hat dem Verkauf bereits zugestimmt. Die Veräußerung wird voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 vollzogen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0221 / 82 00 28 50 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de 28.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 - 20 51063 Köln Deutschland Telefon: 02 21 / 82 00 - 0 Fax: 02 21 / 82 00 - 1900 E-Mail: investorrelations@luebbe.de Internet: www.luebbe.de ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169 WKN: A1X3YY, A1K016 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669721 28.03.2018 CET/CEST

