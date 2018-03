Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd AG beabsichtigt Ausschüttung einer Dividende DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Dividende/Dividende Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd AG beabsichtigt Ausschüttung einer Dividende 28.03.2018 / 13:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 28. März 2018 Hapag-Lloyd AG beabsichtigt Ausschüttung einer Dividende Vorstand und Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG beabsichtigen, der am 10. Juli 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung - abweichend von der bestehenden Dividendenpolitik - für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,57 pro Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 100.183.367,01. Der von der Hapag-Lloyd AG im Geschäftsjahr 2017 erzielte handelsrechtliche Bilanzgewinn beläuft sich auf EUR 522.369.447,05; das Konzernergebnis (IFRS) beläuft sich auf EUR 32.087.444,72. Soweit der Bilanzgewinn nicht an die Aktionäre verteilt wird, soll er auf neue Rechnung vorgetragen werden. Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor Relations Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-2126 28.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36 WKN: HLAG47, A1E8QB Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669849 28.03.2018 CET/CEST

