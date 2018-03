Cartier Resources hat sehr gute Bohrergebnisse von seiner Chimo-Mine in Quebec gemeldet. Diese zeigen, dass sich die Mineralisierung wie erhofft auch unter dem historischen Bergwerk fortsetzt und mit zunehmender Tiefe auch die Goldgrade steigen!

Steigende Goldgrade mit zunehmender Tiefe

Cartier Resources hat sich einst für einen Schnäppchen-Preis die frühere Chimo-Mine im Val d'Ore gesichert (ausführlich hier). Nun meldeten die Franko-Kanadier neue Bohrergebnisse. Und die haben es in sich, denn sie zeigen, dass Vorstandschef Philippe Cloutier mit seinen Annahmen richtig liegt. Denn Cartier geht davon aus, dass sich die Mineralisierung auf der früheren Bergwerk in der Tiefe fortsetzt. Dies wird durch Bohrloch CH17-46AE1 nun bestätigt. So fanden sich in einer Tiefe von 1.050 Metern 8,5 g/t Gold über eine Länge von drei Metern. Die MIneralisierung befindet sich etwa 205 Meter unter der tiefsten Stelle der früheren ...

