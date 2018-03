Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Elektroauto-Hersteller Tesla habe große Probleme mit der Produktion seines Hoffnungsträgers Model 3, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sollte sich die Auslieferung weiter verzögern, die Nachfrage geringer als erwartet ausfallen, die Profitabilität fehlen und/oder das Unternehmen finanziell in die Bredouille kommen, dürften davon vor allem die deutschen Autobauer profitieren./edh/la Datum der Analyse: 28.03.2018

