Spannende Entwicklung bei Steinhoff (WKN: A14XB9): Der gebeutelte Handelskonzern ließ heute über seinen Anwalt Robert Driman verlauten, bis Juni seine (testierten) Zahlen vorlegen zu wollen. Diese könnten für massive Klarheit und Erleichterung am Markt sorgen.

Seit dem Bekanntwerden der Unregelmäßigkeiten in der Bilanz habe Steinhoff bereits "beträchtliche Fortschritte" gemacht, so Driman heute bei einer Anhörung im südafrikanischen Parlament. Nach der anstehenden Hauptversammlung im kommenden Monat werde Steinhoff im Juni erneut vor dem Parlament erscheinen. Man werde dann in der Lage sein, seine Finanzergebnisse zu veröffentlichen, ...

