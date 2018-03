Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta022/28.03.2018/15:55) - Der Gesellschaft ist heute von der Börse Hamburg mitgeteilt worden, dass entgegen der Bekanntmachung vom 19.02.2018 der Handel in der Aktie im Segment High Risk-Market erst zum 28.09.2018 eingestellt werden soll.



Die Gesellschaft wird bis dahin alle erforderlichen Schritte einleiten, um auch darüber hinaus einen börslichen Handel in der Aktie sicherzustellen.



(Ende)



Aussender: Hoffmann AHG SE Adresse: c/o BG Moorhof, Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Siegemund Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@cryptoplus.de Website: www.cryptoplus.de



ISIN(s): DE000A1C8113 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



