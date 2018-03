Die Oberbank expandiert mit neuen Filialen nach Sachsen und Baden-Württemberg. Damit stemmt sie sich gegen den Trend vieler deutscher Banken.

Immer mehr Banken dünnen ihr Filialnetz in Deutschland. Die österreichische Oberbank stemmt sich jedoch gegen den Trend. Das Linzer Geldhaus wird erstmals nach Sachsen expandieren und seine Präsenz in Baden-Württemberg ausbauen. "Wir planen eine regelrechte Deutschland-Offensive", sagte CEO Franz Gasselsberger am Mittwoch in Wien. "Die Sparkassen sind extrem mit Filialen überversorgt. Das ist unsere Chance." In diesem Jahr sollen acht neue Filialen in Deutschland eröffnet werden, unter anderem in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Halle. Damit besitzt die börsennotierte Oberbank insgesamt 161 Zweigstellen in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn.

Die Expansion vollzieht sich aus einer Position der Stärke. "Wir verzeichnen hohes Wachstum in allen Bereich und erzielten das achte Rekordjahr in Folge", sagte Gasselsberger, der seit 16 Jahren an der Spitze ...

