Dow Jones - Hochvolatil in einer Range

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index befindet sich aktuell im "Ping-Pong-Modus". Kaum ein Tag, an dem der Index die Entwicklung des Vortages nicht wieder negiert. Wer hier nicht schnell und äußerst flexibel agiert, hat das Nachsehen.

Aus charttechnischer Sicht wirkt im Index auf der Unterseite die Marke von 23.600 Punkten in Verbindung mit dem EMA200 als zentrale Unterstützungszone. Sollte diese in den kommenden Tagen brechen, könnte der Index auf 23.250 und darunter bis zu 22.200 Punkte durchgereicht werden. Die Hauptrichtung seit Januar ist also klar abwärts.

Dennoch besteht natürlich die Möglichkeit einer temporären Erholung. Dabei dient vor allen Dingen der Bereich um 24.700 bis 24.900 Punkte als Widerstandscluster. Erst wenn der Index diese Zone überwinden kann, bestehen realistische Chancen auf weitere neue Hochpunkte im Jahr 2018. Solange der Index aber im eingezeichneten Abwärtstrendkanal festhängt, zeigt der Weg des geringeren Widerstands gen Süden. Es handelt sich dabei um eine gesunde Korrektur als Reaktion auf den exorbitanten Anstieg seit Herbst 2016.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.11.2017 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 26,97 20.650,00 7,13 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 18,87 21.650,00 10,07 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2018; 16:02 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8Z8U 33,65 28.100,00 5,76 29.03.2018 DowJones Index HW8JS8 25,21 27.050,00 7,69 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2018; 16:04 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Hochvolatil in einer Range erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).