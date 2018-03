Das Wachstum in der Marihuana-Industrie konnte in den letzten Jahren einfach nicht gestoppt werden. Das ist ein Grund dafür, warum Marihuana-Aktien so gut abgeschnitten haben. Laut dem Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView könnte der legale Absatz in Nordamerika bis 2021 jährlich um schätzungsweise 28 % steigen. Das ist ein wichtiger Grund, warum sich die meisten Pot-Aktien im Laufe des letzten Jahres verdoppelt oder verdreifacht haben und warum einige wenige im Laufe der letzten zwei Jahre um mehr als 1.000 % gestiegen sind.



Aber unter den Ländern, die legales Cannabis einführen wollen, stehen die USA nicht mehr an der Spitze. Obwohl es leicht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...