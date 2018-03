Die Containerreederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475) beabsichtigt, der am 10. Juli 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung - abweichend von der bestehenden Dividendenpolitik - für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,57 Euro pro Aktie vorzuschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,02 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,84 Prozent. Hapag-Lloyd hat am Mittwoch ...

