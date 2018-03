Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Chengdu Hi-Tech Zone, die Silicon Valley City Clusters (Dublin, Mountain View und Menlo Park) sowie die Him Group, ein Managementberatungsunternehmen im Silicon Valley, unterzeichneten am 27. März eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei der Gründung des "Chengdu-Silicon Valley Technology & Finance Centers" sowohl in der Chengdu Hi-tech Zone und im Silicon Valley, mit dem Ziel, die Umsetzung der weltweiten Entwicklung von KMU zu fördern.



Das "Chengdu-Silicon Valley Technology & Finance Center" besteht aus drei wichtigen Unternehmensbereichen, nämlich der Gründung des "Chengdu-Silicon Valley Technology Transfer Center" und des "Chengdu-Silicon Valley Financing Service Center" in Chengdu sowie des "Chengdu-Silicon Valley Free Trade Window" im Silicon Valley.



Chengdu hat als Knotenpunkt von "Belt and Road" zunehmend das Interesse der Welt erweckt. Der Bürgermeister von Dublin, David Haubert, sagte, dass die gemeinsame Gründung des "Technology & Finance Center" durchaus vernünftig sei. Er sei davon überzeugt, dass Chengdu weitere Entwicklungsmöglichkeiten aus dem Silicon Valley anziehen werde.



Die Chengdu Hi-Tech Zone ist eine der berühmten Hightech-Entwicklungszonen auf Staatsebene in China und wird als Westchinas Silicon Valley bezeichnet. Sie hat eine große Anzahl sehr gut bekannter, weltweiter Unternehmen interessiert, sich hier niederzulassen, darunter Intel, GlobalFoundries, IBM, Philips, Maersk und Siemens, und hat hochgradige Talente, darunter 5 Nobelpreisträger, angezogen, um an Innovationen zu arbeiten und Unternehmen zu gründen. Bisher hat sie im Ausland 20 Talent Offshore Innovations- und Neugründungsstandorte eingerichtet, 9 in den USA und 3 in Kanada.



Pressekontakt: Xiuwan Yin +86-130-9635-9612 893286204@qq.com