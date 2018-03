Edelmetallexplorer Treasury Metals Inc. (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML) hat erste Ergebnisse zurückbekommen und weitere interessante Erkenntnisse aus seinem noch andauernden, 15.000 m umfassenden Bohrprogramm gewonnen. Das in Kanadas Nordwesten von Ontario beheimatete 'Goliath'-Projekt wird derzeit mit zwei Bohrgeräten abgebohrt, die sowohl Explorations- als auch Infill-Bohrungen in der Hauptzone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...