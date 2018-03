Nokia-Aktienanleihe Plus mit 8% Zinsen und 15% Schutz

Nachdem die Aktie des ehemals führenden Herstellers von Mobiltelefonen, Nokia, (ISIN: FI0009000681), innerhalb des Zeitraumes von 2007 bis 2012 von 27,50 auf bis zu 1,50 Euro 95 Prozent ihres Wertes verlor, bildete der Aktienkurs im Bereich von 2 Euro einen Boden aus. In den vergangenen 12 Monaten wurde die sehr schwankungsfreudige Aktie innerhalb einer Bandbreite von 3,60 bis 5,90 Euro gehandelt.

Wer nach der 3,3-prozentigen Beteiligung des finnischen Staates und den optimistischer werdenden Expertenanalysen ein Investment in die Nokia-Aktie in Erwägung zieht, aber das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufs reduzieren will, könnte mit Hilfe einer neuen UBS-Aktienanleihe Plus das unbegrenzte Gewinnpotenzial der Aktienveranlagung gegen einen vorauskalkulierbaren Jahresbruttoertrag in Höhe von 7,00 Prozent eintauschen.

8,00% Zinsen, 15% Sicherheit

Der Schlusskurs der Nokia-Aktie vom 16.4.18 wird als Basispreis für die Aktienanleihe fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 4,40 Euro festgeschrieben, dann wird sich ein Nominalwert der Anleihe von 1.000 Euro auf (1.000:4,40)=227,27272 Nokia-Aktien beziehen.

Bei 85 Prozent des Basispreises (bei einem angenommenen von Basispreis von 4,40 Euro bei 3,74 Euro) wird sich die ausschließlich für den Schlusskurs des 18.4.19 relevante Barriere befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Nokia-Aktie erhalten Anleger am 29.4.19 einen Zinsbetrag in Höhe von 8,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Die Art und Weise, wie die Anleihe am Laufzeitende getilgt wird, hängt davon ab, wo sich der am 18.4.19 errechnete Schlusskurs der Nokia-Aktie befinden wird. Wenn der Schlusskurs oberhalb der Barriere liegt, dann wird die Anleihe mit ihrem Nennwert in Höhe von 100 Prozent getilgt. Wird der Schlusskurs der Aktie zu diesem Zeitpunkt auf oder unterhalb der Barriere gebildet, so wird die Anleihe mittels der Lieferung von 227 Nokia-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles wird Anlegern gutgeschrieben.

Die UBS-8,00% Aktienanleihe Plus auf die Nokia-Aktie, ISIN: DE000UBS61A5, fällig am 29.4.19, kann noch bis 16.4.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Plus auf die Nokia-Aktie wird bei einem bis zu 15-prozentigen Kursrückgang der Aktie positive Rendite ermöglichen. Im Falle der Aktienlieferung wird der Zinskupon von 8,00 Prozent als verlustmindernder Sicherheitspuffer fungieren und somit für ein besseres Veranlagungsergebnis, als es mit der direkten Aktienveranlagung möglich wäre, sorgen.

Quelle: hebelprodukte.de