The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US74432QCC78 PRUDENTIAL FINL 2028 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284C19 US TREASURY 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284D91 US TREASURY 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284F40 US TREASURY 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA US91914JAB89 VALERO ENERGY PART. 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1662491809 DNB BOLIGKRED. 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA 3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. EQ00 EQU EUR N

CA N8I1 XFRA CA53680R2054 LITHIUM ENERGY PRODS EQ00 EQU EUR N

CA 3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE EQ00 EQU EUR N

CA 1AJ2 XFRA CA92837C1095 VISION LITHIUM EQ00 EQU EUR N

CA NEQA XFRA FR0012799229 NEOPOST 15-UND. CV FLR EQ00 EQU EUR N

CA UIQI XFRA IE00B7WK2W23 UBS ETFS-MSCI AC AXJ.AADL EQ00 EQU EUR Y

CA XDWY XFRA IE00BCHWNQ94 X(IE)-MSCI WO.H.DI.YLD 1D EQ00 EQU EUR Y

CA AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 EQ00 EQU EUR N

CA GE6 XFRA US3810131017 GOLDEN ENTERTAINM. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA KM2 XFRA US4825641016 KMG CHEMICALS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2DX XFRA US65342H1023 NEXEO SOLUTIONS DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA S79 XFRA US86740P1084 SUNL.ONL.ED.ADR DL-00005 EQ00 EQU EUR N

CA 4OMA XFRA US92531L2079 VERSO CORP. A DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA XMDU XFRA IE00BD6GC517 X(IE)-MORN.US QUA.DIV.1D EQ01 EQU EUR Y

CA IBC5 XFRA IE00BDZVH966 ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. EQ01 EQU EUR Y