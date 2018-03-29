GOLDMAN SENKT SCOR AUF 'SELL' (NEUTRAL)GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 108 (95) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 275 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS LIGHTING AUF 32 (32,50) EUR - 'NEUTRAL' BERENBERG STARTET HEIDELBERGER DRUCK MIT 'BUY' - ZIEL 4 EURBERENBERG STARTET KOENIG & BAUER MIT 'BUY' - ZIEL 89 EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 105 (109) EUR - 'BUY'HSBC HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 92 (85) EURJPMORGAN SENKT ALLIANZ SE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 217 (240) EURWARBURG RESEARCH SENKT ZIEL FÜR SYZYGY AG AUF 11 (12) EUR - 'HOLD' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...Den vollständigen Artikel lesen ...