Die Privatbank Berenberg hat Koenig & Bauer mit "Buy" und einem Kursziel von 89 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach etlichen schwierigen Jahren dürfte sich der Druckmaschinenhersteller ebenso erholen wie Konkurrent Heidelberger Druck, schrieb Analyst Alexander O?Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Gründe dafür seien die steigende Nachfrage in der globalen Verpackungsindustrie, die wachsende Wirtschaft und bessere Unternehmensstrategien. Beide Aktien seien auf dem aktuellen Kursniveau exzellente Anlagemöglichkeiten./gl/ag Datum der Analyse: 28.03.2018

AFA0014 2018-03-29/09:01

ISIN: DE0007193500