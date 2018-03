Die Commerzbank hat Takkt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 22 Euro gesenkt. Der Büromöbel-Händler dürfte 2018 nicht so dynamisch wachsen und profitabel sein wie von ihr bislang erwartet, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen für den Zeitraum 2018 bis 2020 um durchschnittlich 9 Prozent./edh/ag

Datum der Analyse: 29.03.2018

ISIN DE0007446007

AXC0070 2018-03-29/09:16