Nach zwischenzeitlichen Verlusten haben die europäischen Börsen am Mittwoch letztlich doch zugelegt. Unterstützung bekamen die europäischen Börsen dabei vom wieder schwächeren Euro. Schwach waren auch in Europa die Technologiewerte, die weltweit auf Grund der Probleme mit den selbstfahrenden Autos deutlich unter Druck gerieten. AMSL beispielsweise rutschte um 4,5% ab. Für das meiste Aufsehen sorgte der irische Pharmakonzern Shire. Die Papiere handelten im Tagesverlauf bis zu 26 Prozent höher als am Vortag, schlussendlich stand ein Gewinn von 14,0% zu Buche. Der japanische Pharmakonzern Takeda hat eine Übernahme des irischen Wettbewerbers ins Auge gefasst. Sehr gesucht war auch Unilever , nachdem UBS den Konsumtitel zum Kauf empfohlen hatte...

