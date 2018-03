MBB SE: Vorläufiges Ergebnis 2017 aufgrund geänderter IFRS Bilanzierung von Effekten aus dem Aumann IPO angepasst, bereinigtes Ergebnis von 2,06 EUR je Aktie unverändert DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Gewinnwarnung MBB SE: Vorläufiges Ergebnis 2017 aufgrund geänderter IFRS Bilanzierung von Effekten aus dem Aumann IPO angepasst, bereinigtes Ergebnis von 2,06 EUR je Aktie unverändert 29.03.2018 / 09:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MBB SE: Vorläufiges Ergebnis 2017 aufgrund geänderter IFRS Bilanzierung von Effekten aus dem Aumann IPO angepasst, bereinigtes Ergebnis von 2,06 EUR je Aktie unverändert Berlin, 29. März 2018 - Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, reduziert das am 22. Februar 2018 gemeldete, vorläufige Ergebnis vor Adjustments für das Geschäftsjahr 2017 von bisher 2,04 EUR je Aktie auf 0,71 EUR je Aktie aufgrund einer nach IFRS notwendigen Änderung der Bilanzierung von Effekten aus dem Aumann IPO. Das bisher gemeldete, um IPO- und PPA-Effekte bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,06 EUR bleibt unverändert und spiegelt nach Ansicht der Gesellschaft die operative Performance der MBB im Jahr 2017 wider. Durch den Börsengang und die Kapitalerhöhungen der Aumann AG sind der MBB SE im Geschäftsjahr 2017 neben dem den Aktionären der MBB SE zurechenbaren Eigenkapitalzuwachs von 196,9 Mio. EUR bzw. 29,89 EUR je Aktie auch Sonderaufwendungen entstanden. Hierzu zählt unter anderem der Aufwand aus dem langfristigen, aktienkursbasierten Bonusprogramm, welcher im Rahmen des Börsenganges um 8,7 Mio. EUR anstieg. In den vorläufigen Zahlen ist die Gesellschaft auf Basis einer gutachterlichen Stellungnahme davon ausgegangen, dass dieser im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Börsengang stehende Aufwand wie andere Transaktionskosten zu klassifizieren und wie auch der Eigenkapitalzuwachs erfolgsneutral abzubilden sei. MBB wird nunmehr jedoch auch den ursächlich auf den IPO zurückzuführenden Aufwand aus dem langfristigen Bonusprogramm zunächst erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung abbilden und anschließend transparent als Adjustment ausweisen. Die Änderung der Bilanzierung hat darüber hinaus keinen Einfluss auf die Umsatzerlöse, den Cash Flow, den Liquiditätsbestand oder das Eigenkapital des Geschäftsjahres 2017. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet MBB unverändert einen Umsatz von mehr als 500 Mio. EUR und ein Ergebnis je Aktie von 2,30 EUR bis 2,45 EUR. Der Geschäftsbericht 2017 wird am 25. April 2018 unter www.mbb.com zur Verfügung gestellt und enthält eine ausführliche Darstellung zum oben beschriebenen Sachverhalt. Über die MBB SE: Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com. MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Anton Breitkopf Dr. Gerrit Karalus Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 29.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 670259 29.03.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0ETBQ4

AXC0075 2018-03-29/09:25