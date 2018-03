Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-29 / 09:00 *Coreo startet Vermarktung des ersten Neubauprojekts am Hafen in Mannheim* _Frankfurt am Main - 29. März 2018 _- Die Coreo AG (WKN: A0B9VV, ISIN: DE000A0B9VV6, Ticker: NNS) gibt nach der positiven Baurechtsschaffung den Vermarktungsstart für die Vermietung eines Neubauprojekts mit einem circa 2.500 m² großen Bürogebäude auf ihren im Jahr 2017 erworbenen Gewerbeflächen im Mannheimer Hafen bekannt. Mit der Vermarktung des geplanten Büroobjektes setzt Coreo ihren Plan um, leerstehende Grundstücksanteile einer neuen Nutzung zuzuführen und dadurch zusätzliche Mieteinnahmen zu generieren, die die Rentabilität des Objektes deutlich steigern können oder durch einen möglichen Verkauf des Projektes erste Gewinne zu realisieren. Weitere Grundstücke stehen für zukünftige Projekte bzw. Bebauungen zur Verfügung. Der Zeitpunkt für den Baubeginn des Gebäudes richtet sich nach dem Vermarktungsstand bzw. nach dem Erreichen einer entsprechenden Vorvermietungsquote. Das in Backsteinoptik mit großzügigen Fensteröffnungen, die den Blick auf das Leben im Hafen und teilweise auf den Rhein freigeben, gestaltete Bürogebäude orientiert sich an dem Industriecharakter des Standorts inmitten des historischen Binnenhafens von Mannheim. Büros mit Loft-Charakter greifen den besonderen Charme des Hafens und die äußere Gestaltung des Gebäudes wieder auf. Mit der Vermietung wurden die Gewerbeimmobilienpartner beauftragt, die für Coreo die Betreuung der Liegenschaft vor Ort übernommen und bei der Entwicklung des Vorhabens beraten haben. Für die Präsentation/Vermarktung des Objektes wurde die Internetseite www.buero-im-hafen.de eingerichtet. Ansprechpartner für Rückfragen: Helmut Weber WP Immobilien Ltd. Tel.: +49 6223 973320 Fax: +49 6223 973286 Mobil: +49 177 2770386 E-Mail: r.lang@gewerbeimmobilienpartner.de E-Mail: h.weber@gewerbeimmobilienpartner.de www.gewerbeimmobilienpartner.de wird partnerschaftlich von den Firmen Rainer Lang Immobilien, Inhaber Rainer Lang, mit Sitz in Heidelberg und WP Immobilien Ltd., Geschäftsführer Helmut Weber, mit Sitz in Gaiberg geführt. Firmenanschrift & inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV.: Rainer Lang Neuenheimer Landstraße 18 b D-69120 Heidelberg Tel: +49 6221 6511760 E-Mail: rainer.lang@l-immobilien.de *Über die Coreo AG* Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland. Ziel ist der Aufbau und die Bewirtschaftung eines wertbeständigen Immobilienportfolios. Durch aktive Bestandshaltung und umsichtige Entwicklung der Objekte sollen sowohl laufende Mieteinnahmen als auch attraktive Verkaufserlöse erwirtschaftet werden, um das Unternehmen langfristig als eine profitable und erfolgreiche Immobiliengesellschaft zu etablieren. Kontakt: Coreo AG Andrea Börner Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Coreo AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 669305 2018-03-29

