Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Sartorius von 60 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag ist Analyst Aliaksandr Halitsa zwar überzeugt, dass die Bedeutung des Pharma- und Laborzulieferers in der Biotechbranche steigt. Das Potenzial sei auf aktuellem Niveau aber mehr als eingepreist, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx Datum der Analyse: 29.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0021 2018-03-29/09:43

ISIN: DE0007165631