Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen,

veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht, ihre geprüften Konzernzahlen für das Jahr 2017 sowie Informationen zur Prognose 2018.

Umsatzentwicklung

Der Konzern erwirtschaftete im Berichtsjahr den bisher höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte in Höhe von EUR 54,29 Mio. verglichen mit EUR 44,04 Mio. im Vorjahr. Dies entspricht einem weit über dem Marktwachstum liegenden Anstieg um mehr als 23 %. Maßgeblich verantwortlich für die positive Entwicklung war ein robustes Wachstum in allen Kernmärkten - Öl & Gas, Industrie, Verteidigung und Behörden.

Segment-Entwicklung

Mit dem Wachstumssprung im Jahr 2017 passt die SFC Energy AG ihre Konzernstrukturen weiter und besser an die Märkte an. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsbereiche seit dem 01. Januar 2018 neu zugeschnitten und von drei auf vier Segmente erweitert. Demnach wird die Geschäftstätigkeit der SFC Energy AG zukünftig in die Segmente Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Oil & Gas sowie Industry unterteilt. Mit dieser Neuzuordnung trägt das Management der erfolgreichen Geschäftsentwicklung der letzten Jahre in den Märkten des industriellen Brennstoffzellengeschäfts, industrieller Leistungselektronik sowie Verteidigung und Sicherheit Rechnung. Diese Geschäfte wurden bisher im Segment Sicherheit & Industrie berichtet. Die Bereiche Leistungselektronik sowie Verteidigung und Sicherheit werden künftig als eigene Segmente Industry und Defense & Security ausgewiesen. Das Brennstoffzellengeschäft mit industriellen Kunden und Endverbrauchern wird im Segment Clean Energy & Mobility zusammengefasst. Mit dem Reporting zum ersten Quartal 2018 erfolgt die neue Segmentberichterstattung.

Öl & Gas (künftig Oil & Gas)

Das Segment Öl & Gas profitierte im Berichtsjahr aufgrund der Erholung des Ölpreises von zunehmenden Investitionsaktivitäten der Öl- und Gasindustrie sowie kräftigen Impulsen im Neugeschäft. Der Umsatz erhöhte sich um rund 26,8 % von EUR 19,30 Mio. im Vorjahr auf EUR 24,46 Mio. im Jahr 2017. Unter Berücksichtigung der Einstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...