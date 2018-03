Der Oberflächenspezialist Surteco (ISIN: DE0005176903) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie vorschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 24,15 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,31 Prozent. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,80 Euro ausgeschüttet. Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Surteco SE findet am 28. Juni 2018 in München statt. Der Konzern ...

