TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag die positiven Vorzeichen überwogen, auch wenn in einigen Fällen die erneut negativen Vorgaben aus den USA belasteten, wo am Vortag besonders die Technologiewerte abermals unter Druck standen. Die bevorstehenden Osterfeiertage, an denen auch in Asien einige Börsen geschlossen bleiben, ließen die Anleger eher vorsichtig agieren.

Die Börse in Südkorea profitierte von der Hoffnung auf eine Beilegung des Atomstreits mit Nordkorea. Der Leitindex Kospi stieg dort um 0,7 Prozent. Indirekt verhalf die sich abzeichnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt auch dem japanischen Aktienmarkt zu Gewinnen. Denn der Yen war nicht mehr als Fluchtwährung gefragt und wertete zum US-Dollar ab. Der Greenback profitierte zusätzlich von starken US-Wachstumsdaten. Für einen Dollar wurden rund 106,60 Yen gezahlt, am Mittwoch um die gleiche Zeit kostete der Greenback noch etwa 1 Yen weniger. Ein schwächerer Yen ist wiederum positiv für exportorientierte japanische Unternehmen. An der Tokioter Börse stieg der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent auf 21.159 Punkte.

Die japanische Zeitung Asahi Shimbun schrieb, dass Japan mit Nordkorea Kontakt aufgenommen habe, um ein Treffen des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu vereinbaren. Anfang der Woche war Kim nach China gereist, um dort den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu treffen. Auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump ist geplant. Das wird als Zeichen verstanden, dass Pjöngjang bereit ist, über eine nukleare Abrüstung zu verhandeln.

Unter den übrigen Märkten der Region legte die Börse in Schanghai nach einer Rally im späten Handel um 1,2 Prozent zu, getrieben von kräftigen Kursgewinnen im Immobilien- und Bankensektor. Poly Real Estate und China Construction Bank gewannen 5,2 und 3,4 Prozent. In Hongkong ging es im späten Geschäft mit den Kursen um 0,3 Prozent nach oben. Im australischen Sydney verlor der S&P/ASX-200 0,5 Prozent. Hier waren es vor allem Aktien des Energiesektors, die nach dem Rücksetzer des Ölpreises vom Mittwoch Schwäche zeigten. Oil Search verloren 1,1 Prozent, Woodside Petroleum schlossen unverändert.

Öl und Gold erholen sich

An den Rohstoffmärkten machten die Ölpreise einen Teil der Verluste vom Vortag wett, die sie in Reaktion auf die Aufwertung des Dollar verzeichnet hatten. Ein starker Dollar verteuert Rohstoffe, die in der US-Währung bezahlt werden, für Käufer aus dem Dollarraum. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent auf 64,62 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent gewann 0,2 Prozent auf 69,68 Dollar. Der Goldpreis zeigte sich im Vergleich zum späten US-Geschäft wenig verändert bei 1.325 Dollar je Feinunze.

Unter den Einzelwerten verloren Takeda Pharmaceutical in Tokio 7,4 Prozent. Der Pharmahersteller hatte bestätigt, dass er am britischen Wettbewerber Shire interessiert ist. Die Übernahmepläne von Takeda beflügelten unterdessen die Aktien der südkoreanischen Pharmakonzerne Celltrion und Samsung Biologics, die um 9,5 und 4,5 Prozent nach oben sprangen.

In Hongkong gewannen China Telecom 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen mit seinen Geschäftszahlen für 2017 die Erwartungen übertroffen hatte. Die Analysten von Jefferies haben daraufhin die Aktien von China Telecom auf "Buy" hochgestuft. Auch die Zahlen von Weichai Power, einem Hersteller von Dieselmotoren, hatten positiv überrascht. Für die Aktie ging es um 8,7 Prozent nach oben.

Brilliance China hatte hingegen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie des chinesischen Partners von BMW brach zeitweise um über 9 Prozent ein, verringerte ihr Minus aber im späten Handel auf 4,5 Prozent. Die Analysten von Bocom senkten zwar ihre Schätzungen und das Kursziel für Brilliance, weil sie mit schwächeren Margen rechnen, bekräftigten aber ihre Kaufempfehlung. Bocom geht davon aus, dass BMW in China auch künftig solide Absatzzahlen verzeichnen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.759,40 -0,52% -5,04% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.159,08 +0,61% -7,05% 08:00 Kospi (Seoul) 2.436,37 +0,71% -1,26% 08:00 Schanghai-Comp. 3.160,93 +1,24% -4,45% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.911,92 +0,88% -7,00% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.119,75 +0,32% +1,27% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.845,92 -0,18% +1,91% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.438,26 +1,64% +0,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.859,70 +0,10% +3,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.00 % YTD EUR/USD 1,2313 +0,0% 1,2310 1,2399 +2,5% EUR/JPY 131,20 -0,2% 131,44 130,77 -3,0% EUR/GBP 0,8763 +0,2% 0,8743 0,8749 -1,4% GBP/USD 1,4051 -0,2% 1,4081 1,4172 +3,9% USD/JPY 106,56 -0,2% 106,78 105,47 -5,4% USD/KRW 1066,13 +0,2% 1064,46 1069,72 -0,1% USD/CNY 6,2930 -0,1% 6,2979 6,2815 -3,3% USD/CNH 6,2810 +0,0% 6,2809 6,2735 -3,6% USD/HKD 7,8482 +0,0% 7,8474 7,8473 +0,4% AUD/USD 0,7677 +0,2% 0,7661 0,7663 -1,8% NZD/USD 0,7203 -0,0% 0,7206 0,7253 +1,5% Bitcoin BTC/USD 7.588,77 -4,1% 7.915,13 7.950,18 -31,24 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,62 64,38 +0,4% 0,24 +7,2% Brent/ICE 69,68 69,53 +0,2% 0,15 +5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.325,20 1.325,00 +0,0% +0,20 +1,7% Silber (Spot) 16,27 16,30 -0,2% -0,03 -4,0% Platin (Spot) 935,65 938,50 -0,3% -2,85 +0,7% Kupfer-Future 3,02 3,00 +0,6% +0,02 -8,9% ===

March 29, 2018

