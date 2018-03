Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Shire angesichts der Spekulationen um eine Übernahme durch Takeda auf "Buy" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Es sei ihm nicht ganz klar, wie die kleineren Japaner den Deal verwirklichen wollten, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zumindest dürfte ihr Interesse aber bei der Shire-Aktie für eine Trendwende gesorgt haben. Den einzigen anderen möglichen Käufer sieht Smith in Pfizer./ag/gl Datum der Analyse: 28.03.2018

ISIN: JE00B2QKY057