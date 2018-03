Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Agrana von 128,3 auf 110,5 Euro gesenkt. Das Anlagevotum blieb indessen unverändert bei "Accumulate".

Der Agrana steht ein herausforderndes Jahr 2018/19 bevor, da dies das erste ist, in dem die vollen Auswirkungen des Endes der EU-Zuckerquote spürbar werden. Die Erste-Analystin Vladimira Urbankova sieht den Zucker-, Stärke-und Fruchtkonzern aber gut gerüstet aufgrund seiner zunehmenden Diversifizierung bei den Einnahmequellen sowie dem kostensparenden Management.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 8,64 Euro für 2017/18, sowie 6,44 bzw. 7,57 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 4,00 Euro für die Jahre 2017/18 bis 2019/20.

Am Donnerstagvormittag notierten die Agrana-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,52 Prozent bei 96,00 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT0000603709