Gianluca di Lieto trat im Jahr 2010 seine Tätigkeit bei Wurm an und ist seitdem für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich. Zuvor war er bei der Epta Deutschland GmbH beschäftigt, wo er nach verschiedenen Positionen zuletzt als Leiter des Produktmarketings tätig war. Grundlage für die Laufbahn des gebürtigen Heidelbergers ist sein Studium der Versorgungstechnik sowie der technischen Gebäudeausrüstung mit dem Schwerpunkt Kälte- und Klimatechnik an der Fachhochschule Münster und sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Fachhochschule Bochum. "Gianluca ...

