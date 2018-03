Das Analysehaus Independent Research hat Stada auf "Halten" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Mit dem anstehenden Antrag auf die Herausnahme der Aktie aus dem Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolge ein weiterer Schritt in Richtung Einstellung der Börsennotierung unter dem neuen Eigentümer Nidda Healthcare, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs des Pharmaunternehmens sollte sich zunächst aber weitgehend stabil entwickeln./gl/ag Datum der Analyse: 29.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2018-03-29/11:25

ISIN: DE0007251803