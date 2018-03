DAX - Vorösterliches Comeback der Bullen

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX brachte die gestern prognostizierte Bewegung: "Vom Bereich um 11.770 Punkten muss daher eine technische Zwischenerholung im übergeordneten Abwärtsimpuls eingeplant werden. Der übergeordnete Trend ist jedoch weiter abwärts, spätestens im Bereich 11.950 bis 11.990 Punkte müsste bereits wieder mit Gegenwehr der Bären gerechnet werden." Das kurzfristige Ziel (12.000 Punkte) wurde erreicht, mehr jedoch (bislang) nicht.



Ein Stundenschluss oberhalb von 12.030/50 Punkten würde den Bullen kurzfristig wieder ein wenig Luft verschaffen. In dem Falle wäre sogar eine Fortsetzung Richtung 12.150/12.200 Punkte denkbar. Das zarte Pflänzchen der Hoffnung für die Käufer kann jedoch am Nachmittag von der nach wie vor fragilen Wall Street schon wieder zunichte gemacht werden - der Bereich 12.020/50 Punkte wäre nämlich ebenso prädestiniert für den Start eines neuen Abwärtsschubes in Richtung 11.700 Punkte und tiefer. Vor dem langen Wochenende dürften sich hier heute aller Voraussicht nach weder die Bullen noch die Bären zu weit aus dem Fenster lehnen. Dementsprechend ist kurzfristig Defensive Trumpf! In dem Sinne wünsche ich Allen Lesern ein Frohes Osterfest!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2018 - 29.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 29.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 15,61 10.475 7,85 29.06.2018 DAX Index HX06NH 21,82 9.850 5,52 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.03.2018; 10:53 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 7,23 12.690 16,00 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 10,71 13.050 10,10 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.03.2018; 10:53 Uhr

