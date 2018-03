Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Tesla aus Bewertungsgründen und wegen einer zu erwartenden milliardenschweren Kapitalerhöhung von 500 auf 420 US-Dollar gesenkt. Analyst Romit Shah bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber überzeugt vom Elektroautobauer und ließ seine Einstufung folglich auf "Buy". Ein großer Teil der jüngsten Kursverluste sei auf unbegründete Sorgen zur Bilanz, zum Insolvenzrisiko und der Sicherheit der Passagiere in den Fahrzeugen zurückzuführen. Dabei erfahre die E-Mobilität enormen Zulauf, der Wettbewerb sei vergleichsweise gering, und mit der Produktion des Model 3 machten die Kalifornier weiter Fortschritte./ag/edh Datum der Analyse: 29.03.2018

