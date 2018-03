Nach etlichen schwierigen Jahren für die Druckmaschinen-Industrie zeichnet sich nach Ansicht der Privatbank Berenberg allmählich eine Besserung ab. Von der Wiederbelebung dürften vor allem die zwei deutschen Hersteller Koenig & Bauer (KBA) und Heidelberger Druckmaschinen profitieren. Die Aktien der beiden Wettbewerber seien auf ihren aktuellen Kursniveaus exzellente Anlagemöglichkeiten, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Er nahm beide Aktien mit "Buy" in seine Anlageempfehlungen auf und setzte für Heidelberger Druck ein Kursziel von 4,00 Euro und für Koenig & Bauer eines von 89,00 Euro. Damit sieht er für HeidelDruck noch ein Kurspotenzial von aktuell rund 35 Prozent und für KBA eines von rund 22 Prozent.

"Die Druckmaschinen-Industrie hat in den vergangenen zehn bis 20 Jahren eine sehr schwierige Phase durchlaufen und wurde in dieser stürmischen Zeit erheblich dezimiert", schrieb O'Donoghue. Konsumenten bevorzugten zunehmend digitale Medien statt Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher. Hinzu kam die weltweite Rezession und die Krise in der Eurozone sowie eine schwache Nachfrage aus China aufgrund schwieriger Kreditbedingungen. Zugleich erreichten die Druckermärkte mit Blick auf die Zyklik weltweit ihren Reifegrad.

Inzwischen aber verbessere sich die Nachfrage nach großen Offset-Druckern langsam wieder. Als Gründe nannte der Experte neben einer wieder erstarkten Weltwirtschaft mit einem beträchtlichen Anstieg an Investitionen auch die steigende Nachfrage in der globalen Verpackungsindustrie, den wachsenden Online-Handel sowie eine wieder steigende Wertschätzung von auf Papier gedruckten Medien.

Davon dürfte KBA als Qualitätsmaschinenbauer profitieren. Das Unternehmen sei ein Marktführer im Bereich Druckerpressen und -ausrüstung für die weltweite Druckindustrie. "Die Strukturveränderungen sind vollzogen und das Geschäft ist seit Kurzem wieder über dem Berg", resümierte O'Donoghue. Das Wachstum dürfte sich nun weiter beschleunigen und die Profitabilität, ausgedrückt in der Ebit-Marge, weiter deutlich in Richtung des Unternehmensziels von 9 Prozent bis 2021 steigen.

Der SDax -Konzern Koenig & Bauer habe sein Geschäft nahezu komplett neu ausgerichtet, weg vom Bereich Medien. "90 Prozent der Umsätze kommen nun dank Zukäufen und einer strategischen Neuausrichtung von den Wachstumsmärkten Verpackungsdruck, Digitaldruck sowie Wertpapierdruck."

Heideldruck sei ebenfalls ein führender Hersteller in der Branche, der nun mit einem neuen Geschäftsmodell aufwarte und qualitativ hochwertige Druckmaschinen für die Werbe- und Verpackungsdruck-Industrie fertige. "Nachdem Heideldruck sich in den vergangenen 15 Jahren abgekämpft hat, ist nun wieder eine nachhaltige Grundlage geschaffen." Das neue Subskriptionsmodell - eine Art Vermietung von Druckmaschinen - biete reibungsloseres Wachstum und zugleich könnten die Kunden von Heideldruck auf diese Weise ihre Produktivität erhöhen.

Der Experte sieht kurzfristig für das SDax-Unternehmen mehrere Kurstreiber, so etwa den Kapitalmarkttag am 10. April sowie die im Mai anstehenden vorläufigen Geschäftszahlen.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktien./ck/bek/jha/

