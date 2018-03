Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach endgültigen Jahreszahlen des Hafenkonzerns von 22 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese hätten die schon bekannten Eckdaten bestätigt, und das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis liege im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag überrasche positiv. Um das operative Ergebnisziel (Ebit) für 2025 zu erreichen, müsse es allerdings zur Fahrrinnenerweiterung auf der Elbe am Hauptstandort Hamburg kommen./gl/ag Datum der Analyse: 29.03.2018

