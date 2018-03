Technologiewerte waren sowohl in Deutschland als auch in den USA lange Zeit die Anführer der Aktienmarktrally. Doch das scheint nun vorbei zu sein. In den vergangenen Tagen präsentierten sich die Aktien der High-Tech-Firmen überdurchschnittlich schwach. Der Nasdaq 100 als breitgefasster Leitindex dieser Branche hat seit seinem vor 2,5 Wochen markierten Hoch bereits mehr als zehn Prozent verloren. Zuvor hatte sich der Index innerhalb von gut zwei Jahren aber auch nahezu verdoppelt. Gewinnmitnahmen sind aus Sicht von Investoren daher irgendwie nachvollziehbar. Ganz konkrete Gründe für ein Abstoßen der Aktien gibt es bei Tesla, die mit einem Minus von über sieben Prozent gestern der mit Abstand größte Verlierer des gesamten Auswahlindex waren. Nachdem die Ratingagentur Moody's die Bonität des immer noch stark defizitären Elektroauto-Herstellers herabgestuft hatte, sorgen sich die Anleger zunehmend um die finanzielle Ausstattung des Unternehmens. Zudem belasten neben den altbekannten Produktionsschwierigkeiten auch eine verhaltene ...

