EUROGRAPHICS AG: Antrag auf Einstellung der Einbeziehung in den Freiverkehr

Neutraubling, den 29.03.2018 - Der für das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingesetzte Vorstand der EUROGRAPHICS AG mit Sitz in Neutraubling hat heute beschlossen, bei der Börse München kurzfristig den Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der Aktien der EUROGRAPHICS AG in den Freiverkehr zu stellen.

Der Vorstand der EUROGRAPHICS AG erwartet, dass die Börse München diesem Antrag stattgibt und dass die Aktien der EUROGRAPHICS AG demzufolge nach Ablauf einer von der Börse München festzusetzenden Frist nicht mehr börslich gehandelt werden können.

EUROGRAPHICS AG
Der Vorstand

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EUROGRAPHICS AG
Pommernstr. 17 + 19
93073 Neutraubling
Deutschland
Kontakt: Thomas Klöckner (Vorstand)
Telefon: +49 (0)9401 92 91-0
Fax: +49 (0)9401 92 91-3001
Internet: www.eurographics.de
ISIN: DE0008137654
WKN: 813765
Börsen: Freiverkehr in München (m:access); Open Market in Frankfurt

29.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

