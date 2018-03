LION E-Mobility AG: Finale Jahreszahlen 2017 LION Smart GmbH und TÜV SÜD Battery Testing GmbH DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung LION E-Mobility AG: Finale Jahreszahlen 2017 LION Smart GmbH und TÜV SÜD Battery Testing GmbH 29.03.2018 / 15:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Finale HGB Jahreszahlen der LION Smart GmbH Im Geschäftsjahr 2017 haben sich die Umsatzerlöse der LION Smart GmbH im Vergleich zum Vorjahr von 2.386 TEUR auf 1.307 TEUR verändert. Dabei wurde das Geschäftsjahr mit einem Betriebsergebnis von -824 TEUR (Vorjahr: 388 TEUR) abgeschlossen. Der Jahresüberschuss veränderte sich dabei von 260 TEUR im Vorjahr auf -812 TEUR. Die Bilanzsumme stieg im Zuge der Investitionen von 3.027 TEUR auf 3.781 TEUR. Die Veränderungen des Umsatzes und Jahresüberschusses sind sowohl auf nicht abgerufene BMS-Kontingente eines Serienkundens als auch auf gestiegene Entwicklungs- und Personalkosten, insbesondere für die kürzlich vorgestellte LIGHT Battery Technologie, zurückzuführen. Der Offenlegungsbericht zu dieser Meldung wird in Kürze auf unserer Webseite zum Download bereitstehen. http://www.lionemobility.de/de/investoren Finale IFRS Jahreszahlen der TÜV SÜD Battery Testing GmbH Das Joint Venture TÜV SÜD Battery Testing GmbH konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2017 weiter steigern. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz um 39,8 % auf 6.660 TEUR (Vorjahr: 4.763 TEUR). Die Bilanzsumme erhöhte sich dabei um 37,0% von 9.779 TEUR auf 13.400 TEUR. Dies beruht auf der Aktivseite im Wesentlichen auf dem Anstieg der Cash-Pool-Forderungen gegenüber der TÜV SÜD AG in Höhe von 1.601 TEUR sowie dem Anstieg der sonstigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von 1.400 TEUR und sonstigen Vermögenswerten von 600 TEUR. Das Eigenkapital stieg aufgrund der Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 3.000 TEUR sowie durch den laufenden Jahresüberschuss. Dabei wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 904 TEUR ausgewiesen. Der Jahresüberschuss stieg von 253 TEUR auf 803 TEUR. Dies resultierte im Wesentlichen aus der Steigerung der Umsatzerlöse um 1.897 TEUR. Gegenläufig hierzu waren die gestiegenen Personalaufwendungen +528 TEUR, die Abschreibungen +108 TEUR sowie die sonstigen Aufwendungen +494 TEUR. Das EBITDA stieg von 1.148 TEUR auf 1.999 TEUR. Des Weiteren wurde die Eigenkapitalquote, im Wesentlichen wegen des gestiegenen Bilanzgewinns und der Kapitalerhöhung in Höhe von 3.000 TEUR von 57,2% auf 70,1% gesteigert. Kennzahlen: Umsatz aktuelles Jahr/Vorjahr (%): 6.660 TEUR +39,8 % Jahresüberschuss Jahr/Vorjahr (%): 803 TEUR +217,9 % Bilanzgewinn Jahr/Vorjahr (%): 904 TEUR +792,9% EBITDA Jahr/Vorjahr (%): 1.999 TEUR +74,1% Eigenkapitalquote (%): 70,1 % Bilanzsumme Jahr/Vorjahr (%): 13.400 TEUR +37,0 % Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de Über die LION Smart GmbH: LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen. Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Lindenstrasse 16 6340 Baar Schweiz

