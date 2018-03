Der Bausoftwarespezialist RIB Software (WKN: A0Z2XN) wollte mit seiner YTWO-Plattform die weltweite Bauindustrie revolutionieren. Doch seit Tagen stürzt der Kurs immer tiefer ab. Was ist da eigentlich los?

Vor gut einem Jahr berichtete sharedeals.de über die angestrebte Umsatz-Verzehnfachung bei RIB und stellte eine Kursvervielfachung in Aussicht. Tatsächlich stieg der Aktienpreis in der Folgezeit um fast +200% an. Doch seit Ende letzter Woche findet eine regelrechte Talfahrt des Kurses statt. Das trifft vor allem jene Investoren hart, die erst kürzlich mehr als 100 Millionen Euro in die Firma steckten.

Institutionelle Investoren zeichneten vergangene Woche RIB-Aktien zu je 28 Euro. Insgesamt flossen dem Unternehmen damit brutto über 130 Millionen Euro zu. Zwar lag das Platzierungsniveau bereits deutlich unter dem vorherigen Börsenpreis, doch stürzte das Papier heute sogar weit unter die Marke von 20 Euro.

Schwergewichtige Profi-Investoren schauen nun dumm aus der Wäsche und fragen sich, was bei RIB eigentlich los ist. Immerhin lagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...