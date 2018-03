NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Softwarekonzern Microsoft will sich offenbar in zwei Bereiche aufspalten. Ein Unternehmen soll sich künftig auf die Hardware konzentrieren und ein anderes auf die Cloud und auf Künstliche Intelligenz, berichtet der US-Sender CNBC. Der für das Betriebssystem Windows und für die Hardware verantwortliche Manager Terry Myerson verlasse zudem den Konzern, berichtet der Sender weiter. CEO Satya Nadella soll in einer Email an die Mitarbeiter geschrieben haben, die Schaffung eines neuen Teams an Ingenieuren werde die Innovationskraft des Unternehmen beschleunigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2018 11:12 ET (15:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.