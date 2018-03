Die großen chinesischen Händler wachsen in einem atemberaubenden Tempo. Und sie sind schon auf dem Sprung nach Europa.

Die Meldung hatte für großes Aufsehen gesorgt: Der Discountprimus Aldi plant angeblich den Start eines Filialnetzes in China. Zuvor schon hatten deutsche Discounter in zahlreichen Ländern wie USA, Großbritannien oder Australien die Märkte aufgemischt und die etablierten Händler in Nöte gebracht.

Doch diese deutsche Dominanz dürfte nicht mehr von langer Dauer sein. Bereits im Jahr 2025 werden die beiden größten chinesischen Onlinehändler, Alibaba und JD.com, mehr Umsatz machen als die zehn größten deutschen Händler zusammen.

Das zeigt eine Studie der Strategieberatung Oliver Wyman, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. "Die Kräfteverhältnisse im internationalen Handel werden sich in den kommenden Jahren deutlich verschieben", prognostiziert Rainer Münch, Handelsexperte von Oliver Wyman.

Noch vor wenigen Jahren schien das undenkbar. So kamen die beiden größten chinesischen Händler Alibaba und JD.com 2012 gemeinsam auf einen Umsatz von gerade mal sieben Milliarden Euro. Im gleichen Jahr erzielten die zehn größten deutschen Händler (Schwarz-Gruppe, Aldi Süd und Nord, Edeka, Rewe, Metro, Ceconomy, Lekkerland, Otto und dm) mit 303 Milliarden mehr als das Vierzigfache an Umsatz.

Im vergangenen Jahr hatten die beiden Chinesen ihren Umsatz schon auf 68 Milliarden Euro verzehnfacht, im Jahr 2025 dürften sie ...

