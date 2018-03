Im Wohnatlas 2018 der Postbank sind mehr als die Hälfte der Städte und Kreise Deutschlands grün eingefärbt. Grün bedeutet mindestens zwölf Jahre Wertzuwachs.

Die Bundesbank warnt seit zwei Jahren immer wieder vor einer Immobilienblase. Harald Simons, Vorstand des Wohnungsmarktforschers Empirica, befürchtet enorme Rückschläge bei Haus- und Wohnungswerten in den deutschen Metropolen. Doch nun verkündet die Postbank genau das Gegenteil: "In mehr als der Hälfte der 401 deutschen Kreise und Städte können Haus- und Wohnungsbesitzer davon ausgehen, dass ihre Immobilie bis mindestens 2030 an Wert zulegt."

Als Grund nennt das Institut in der Ausgabe 2018 seines jährlich erstellten Wohnatlas steigende Einwohnerzahlen in den Metropolen und in Süddeutschland und beruft sich dabei auf eine Studie des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI).

München, Deutschlands teuerster Wohnstandort, ist für die Postbank der Ort, an dem die Preise in den nächsten zwölf Jahren mit durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr am stärksten steigen.

Für Experte Simons und die Bundesbank drohen Wohnungs- und Hausbesitzern in der bayerische Landeshauptstadt dagegen die größten Preisrückschläge. Simons sagt ein Rückgang von real, also unter Berücksichtigung der Inflation, von einem Viertel bis einem Drittel in den nächsten fünf Jahren voraus. Die Bundesbank beziffert die Überbewertung in ihrem Monatsbericht für Februar dort auf 35 Prozent.

Einig ...

