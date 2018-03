Nexen Tire veröffentlicht neues virales Video mit den Fußballstars

Vincent Kompany, Ederson Moraes und Benjamin Mendy vom Manchester

City Football Club



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweit

führender Reifenhersteller, hat ein neues Markenvideo in

Kollaboration mit dem Manchester City Football Club (Manchester City

FC) angekündigt.



Der neue virale Clip will durch das hochkarätige Image des

Manchester City FC und drei seiner Spielführer (Vincent Kompany,

Ederson Moraes und Benjamin Mendy) die Werte von Nexen Tire

aufzeigen. Das Konzept des Videos ist 'Stylish Mobilian', eine

Bezeichnung für Menschen, die abenteuerlustig, aktiv und

leidenschaftlich bei der Arbeit sind, kreative Ideen in die Tat

umsetzen und positive Veränderungen bewirken. Das Konzept verkörpert

beispielhaft das kundenfreundliche, engagierte, moderne und

innovative Image von Nexen Tire.



"Das neue Markenvideo von Nexen Tire spiegelt unsere

kontinuierliche Weiterentwicklung und unser Wachstum als Unternehmen

wider", sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Wir sind begeistert,

diese Qualitäten und unsere Werte zusammen mit unserem Partner

Manchester City FC in die ganze Welt zu tragen."



Nexen Tire hat im März 2017 seinen mehrjährigen Sponsorenvertrag

mit Manchester City verlängert und ist der allererste Official Sleeve

Partner in der English Premier League (EPL). Das Unternehmen konnte

durch die strategische Partnerschaft seine globale Markenbekanntheit

steigern und plant weitere Marketingaktivitäten mit Manchester City

FC.



Das neue Video wird vor dem 2018 PURPLE SUMMIT, Manchester durch

Nexen Tires eigene Medienauftritte verbreitet (offizielle Website,

YouTube und Facebook-Seiten). 2018 PURPLE SUMMIT, Manchester ist das

jährliche integrierte globale Marketing-Event des Unternehmens, das

die Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern vertiefen und neue

Marketingaktivitäten anstoßen soll.



Informationen zu Nexen Tire



Das 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globaler

Reifenhersteller mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz

Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am

schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491

Händlern mit Standorten in 141 Ländern in der ganzen Welt zusammen

(Stand: Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe - zwei in

Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine

weitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) soll 2018 den Betrieb

aufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und

ausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das

Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von

UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert

OE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um

den Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter der

Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durch

gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam

für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.nexentire.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/660517/Nexen_Tire_Unveils_

New_Brand_Video_in_Collaboration_with_Manchester_City_Footbal.jpg



Originaltext: Nexen Tire

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057547

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057547.rss2



Pressekontakt:

Edelman Korea

Alicia Kim

Tel.: +82-2-2022-8253

Handy: +82-10-9204-0915

E-Mail: alicia.kim@edelman.com



Jiseok Jeon

Tel.: +82-2-2022-8220

Handy: +82-10-9800-1108

E-Mail: jiseok.jeon@edelman.com



Jane Kim

Tel.: +82-2-2022-8212

Handy: +82-10-4207-4278

E-Mail: jane.kim@edelman.com