Liebe Leser,

2017 begann die neue strategische Phase Simply Safe. Die Zwischenbilanz nach den ersten 9 Monaten ist für das operative Geschäft, aber auch im Hinblick auf die Fortschritte bei der Digitalisierung sehr erfreulich. Die Einnahmen im Nichtlebengeschäft stiegen um 1,9% auf 2,72 Mrd SFr. Überraschend hoch war das Wachstum von 4,1% in Belgien. Dort bestätigte die Bâloise erneut ihre Position als zweiter starker Pfeiler in der Gruppe. In Deutschland und Luxemburg wurde ein solides ... (Volker Gelfarth)

