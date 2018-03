Der Antrag zielte auf Trump und seinen Anwalt ab. Ein Gericht lehnte den aber ab. Das verschafft dem Präsidenten zumindest eine Atempause.

US-Präsident Donald Trump muss in der Affäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels vorerst nicht unter Eid aussagen. Dies entschied ein Bundesrichter in Los Angeles am Donnerstag - und wies damit einen Antrag von Daniels' Anwalt Michael Avenatti vom Vortag ab. Dieser wollte erreichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...