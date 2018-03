FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.085 EUR

TMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.130 EUR

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.081 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.162 EUR

KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.227 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.105 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.065 EUR

DYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.146 EUR

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.053 EUR

CTYA XFRA US1489063081 CATHAY PAC.AIRW.HD-20ADR5 0.026 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.121 EUR

FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1 0.464 EUR

KRK XFRA TRAKCHOL91Q8 KOC HLDG NA TN 1 0.070 EUR

BYRA XFRA ID1000118201 PT BANK RAKYAT IND. RP 50 0.006 EUR

1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A 0.227 EUR

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.075 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.516 EUR

2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.260 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.049 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.019 EUR

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.248 EUR

IC1A XFRA US45857P7078 INTERCONT.HOT.G.N.ADR 0.576 EUR