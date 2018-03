FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10

5XR XFRA BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V.