Der deutsche Robotik-Professor Sebastian Thrun startete die Revolution der autonomen Autos. Nun plant er ähnliches in der Luftfahrt - und bildet nebenbei Millionen von Programmierern in der ganzen Welt aus.

Nachdem der deutsche Informatiker das Projekt erfolgreich vorangetrieben hatte, genoss er nicht nur den Ruhm, sondern auch alle Freiheiten der Welt: Selbst die, sie auch für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Anfang 2012 gab er seinen prestigeträchtigen und einflussreichen Posten an der Spitze des geheimnisumwitterten Forschungslabors Google X auf: Gemeinsam mit zwei Bekannten gründete er die Online-Akademie Udacity, die sich auf Weiterbildungen, vorrangig in Informatik und Programmierung, spezialisiert hat. Ihr berühmtester Kurs ist der über Thruns Spezialdisziplin - selbstfahrende Autos. Für 800 Dollar - Programmierfähigkeiten und Kenntnisse in Algebra vorausgesetzt - können sich Teilnehmer in zehn Stunden pro Woche über vier Monate in den Grundlagen selbstfahrender Autos schulen lassen. 11.000 Studenten haben den Kurs bislang weltweit besucht, 2000 abgeschlossen, davon 1000 in Deutschland. Thruns neuester Kurs beschäftigt sich mit fliegenden Autos.

WirtschaftsWoche: Sie sind als Vater des selbstfahrenden Autos weltberühmt. Als Chef des von Google-Gründer Larry Page finanzierten Start-ups Kitty Hawk stecken Sie Ihre Talente nun in ein autonomes Flugtaxi. Warum?Sebastian Thrun: Weil mir klar geworden ist, dass die Zukunft in der Luft liegt. Der Verkehr ist viel zu sehr auf Straße und Schiene fixiert. Die werden immer voller.

Meinen Sie nicht, dass die Menschen Angst haben werden, mit einem Roboter abzuheben?Das mag in der ersten Generation so sein. Die Technologie muss sicherer werden. Aber es gibt auch weniger Hindernisse: Unser Prototyp Cora ist ein vollwertiges Flugzeug und ein voller Helikopter mit 12 unabhängigen Rotoren. Dazu hat er noch einen Sicherheitsfallschirm. Die Maschine wird elektrisch angetrieben. Normale Flugzeuge sind hingegen chemische Fabriken und viel komplexer.

Wird das autonome Fliegen das selbstfahrende Auto also im wahrsten Sinne des Wortes überflügeln?Das ist möglich. Bislang ist die Branche ja auf das selbstfahrende Auto fixiert, nur sehr wenige beschäftigen sich mit dem autonomen Fliegen. Aber wenn man drüber nachdenkt, kommt man zum Schluss, dass man in vielen Fällen mit autonomen Fliegen schneller und günstiger ans Ziel kommt.

Tesla-Chef Elon Musk ist da anderer Meinung. Er will lieber unter die Erde gehen als den Luftraum zu überfrachten.Es wird verschiedene Formen des Verkehrs geben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man ganze Städte unterhöhlen wird und zu jedem Haus einen Tunnel legen.

Ein Roboterwagen von Uber hat gerade in Arizona eine Fußgängerin getötet, das Unternehmen ...

