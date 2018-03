Wenn du etwas über die Blockchain-Technologie gehört hast, dann dass sie wahrscheinlich der wichtigste Treiber für das Wachstum in virtuellen Währungen wie Bitcoin ist. Du hattest wahrscheinlich auch Schwierigkeiten zu verstehen, wie sie funktioniert. Nun, Anheuser Busch InBev (WKN:A2ASUV) hat die Blockchain-Technologie in etwas Verständlicheres verwandelt: Bier!



Technisch gesehen nutzt der Megabrauer nicht das digitale und dezentrale Datenbuch zur Bierherstellung, sondern nutzt die Technologie, um eine Flasche Bier effizienter und kostengünstiger in die Hand zu bekommen. Was Anheuser-Busch getan hat, ist, zu beweisen, dass die Blockchain-Technologie in der Lage ist, einen oft schwerfälligen Versandprozess zu vereinfachen und der Industrie Hunderte ...

