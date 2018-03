Paris (ots/PRNewswire) -



Große Eröffnung am 31. März 2018 in Paris



30 Rue du 4 Septembre, Place de l'Opéra - 75002 Paris - Opéra Metro Station



FlyView wird eine einzigartige Virtual-Reality-Attraktion eröffnen, bei der Besucher Paris von oben mit einem Jetpack besuchen können und 360° Überblicke über Sehenswürdigkeiten mit einem Panorama ganz ohne Computergrafik erleben!



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mu ltivu.com/players/uk/8299251-flyview-paris-virtual-reality-attraction /



Diese dauerhafte Attraktion macht es möglich, über die schönste Stadt der Welt zu fliegen, ein Traum, der für Millionen Menschen wahr wird.



Heben Sie von einem 1.000 m² Startbereich bei Place de l'Opéra mitten in Paris ab



Besucher betreten FlyView vom Place de l'Opéra; sie kommen in eine Empfangshalle, die einem Flughafenterminal mit Abfertigungsschalter, Flugbegleitern und Bildschirmen mit künftigen Abflügen, ähnelt.



Der Abflugbereich verfügt über 50 Jetpacks und ist eine der größten Virutal-Reality-Installationen der Welt.



An Bord des Jetpack (befestigt auf Aktuatoren) und mit dem VR-Helm) erlebt der Besucher, wie er abhebt und sich über die Dächer von Paris begibt. Die Flugempfindungen sind echter als im Leben. Eine unvergleichliche technische Errungenschaft!



Sehen Sie Paris auf völlig neue Weise mit diesem anregenden und unvergesslichen Erlebnis



Die Flugroute erkundet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Paris auf völlig einzigartige Weise. Es werden aufregende 13 Minuten! Während jeder dieselbe Flugroute hat, wird er doch andere Dinge aufgrund des immersiven 360° Rundblicks haben.



Dieses hochentwickelte Gerät synchronisiert die Plattform mit den Abhebe-Bewegungen des Jetpacks, fliegt vorwärts, stoppt für Panoramablicke, bewegt sich zur Seite und fliegt nach unten neben eine Sehenswürdigkeit. So wird ein allumfassendes Erlebnis über Paris mit ultra-realistischen Flugempfindungen hergestellt, die Groß und Klein lieben werden.



Das Erlebnis ist atemberaubend. Die Aussichten über Paris sind großartig. Das Flugerlebnis ist spektakulär.



"FlyView ist mein wahr gewordener Kindheitstraum vom Fliegen und die Welt von oben zu sehen. Ich hoffe, dieses Erlebnis mit möglichst vielen Menschen teilen zu können. Dieses Erlebnis verbindet Poesie und Innovation, um eine weitere hochqualitative kulturelle Aktivität in Paris zu schaffen. Ich möchte Parisern und Besuchern in Paris ein anregendes Abenteuer bieten, das zugängig und unvergesslich ist," sagt Arnaud Houette, Gründer von FlyView.



Praktische Details



Abflug ist für den 31. März 2018 geplant



Geöffnet 7 Tage in der Woche - Stunden und Reservierungen unter http://www.flyview360.com



Einzelticket: EUR15



Für Besucher über 1,20 m (ungefähr 8 Jahre alt)



Zugängig für Besucher mit eingeschränkter Beweglichkeit



30 Rue du 4 Septembre - Place de l'Opéra - 75002 Paris - Opéra Metro Station



