Der Brexit kommt und dem Brüsseler Haushalt werden deswegen Milliarden fehlen. Auf einer Tour durch Europa sucht EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger das Geld.

Nachmittags um halb drei erzählt Günther Oettinger in einem Sitzungssaal in Warschau von seinem "guten Freund" Bodo Ramelow. Der Ministerpräsident von Thüringen habe ihn gebeten, die künftigen Hilfen für große Agrarbetriebe in der EU auf keinen Fall zu kürzen, weil sie viele Jobs in seinem Bundesland sicherten. Für all jene im Saal, die mit deutscher Politik nicht vertraut sind, fügt Oettinger hinzu, dass es sich bei seinem Freund Ramelow um einen Politiker der Linkspartei handelt, die aus der kommunistischen SED hervorging.

Nicht jeder der rund 60 polnischen Abgeordneten aus den zuständigen Ausschüssen kann im stickigen Saal die Nuancen von Oettingers Erzählungen nachvollziehen, die ein Dolmetscher in hektischem Stakkato übersetzt. Nicht jeder weiß, wie selten sich deutsche Christdemokraten ihrer Nähe zu Politikern der Linken rühmen.

Doch zwei Botschaften bekommt der deutsche EU-Kommissar am Montag dieser Woche im Sejm, dem polnischen Parlament, doch rüber: Er sucht das Gespräch mit Politikern aller Couleur. Und auf seiner Mission, Europa ab dem Jahr 2021 zu einem neuen sogenannten Finanzrahmen zu verhelfen, bekommt er zu fast jeder Forderung auch den gegenteiligen Standpunkt zu hören.

Gerade erst hatte ein Abgeordneter geklagt, dass 80 Prozent der EU-Agrarsubventionen an die 20 Prozent größten Betriebe gingen, und dafür plädiert, dass sich die EU künftig verstärkt um kleinere Betriebe kümmern müsse. Deswegen Oettingers Hinweis auf die Interessenlage in Ostdeutschland, wo es besonders viele große Agrarbetriebe gibt. Seit 8.30 Uhr absolviert Oettinger in der polnischen Hauptstadt Termine. Er ist am Vorabend aus Brüssel angereist, in der rechten Hand den Kleidersack, in der linken eine Dokumentenmappe so dick, dass sie kaum zwischen Daumen und Zeigefinger passt. Seine Mitarbeiter haben die Gespräche mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Außenminister Jacek Czaputowicz und den für EU-Finanzen zuständigen Sherpas minutiös vorbereitet. Bis auf den Außenminister ist Oettinger seinen Gesprächspartnern zuvor schon persönlich begegnet. Während des zweistündigen Flugs hat er die Hälfte der Seiten durchgearbeitet, er ist bekannt für sein fotografisches Gedächtnis.

Staatskanzleien, Ministerien, Parlamente - seit Januar absolviert Oettinger seine Tagestrips in die EU-Hauptstädte mit der immer gleichen Dramaturgie. ...

