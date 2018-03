Birgt Kaffee-Konsum ein erhöhtes Krebsrisiko? Ein Richter in Los Angeles jedenfalls will Warnhinweise beim Verkauf anordnen. Die Industrie ist dagegen.

Kalifornier könnten demnächst vor dem Krebsrisiko ihres Kaffees gewarnt werden. Geht es nach dem Willen eines Richters in Los Angeles, muss in Cafés in dem US-Westküstenstaat demnächst eine Warnung ausgehängt werden, dass das beliebte Gebräu einen potenziell krebserregenden chemischen Stoff enthalten könnte. Konkret geht es um Acrylamid, das während des Röstens erzeugt wird, im Kaffee bleibt und als Karzinogen bekannt ist.

Die Chemikalie steht im Mittelpunkt eines nunmehr schon achtjährigen Rechtsstreits zwischen einer kleinen gemeinnützigen Gruppe, dem Council for Education and Research on Toxics, und "Big Coffee" - der Kaffeeindustrie. Die Gruppe will erreichen, dass Acrylamid entweder ganz aus dem Röstungsprozess verschwindet oder auf Etiketten oder Schildern beim Kaffeeverkauf vor dem möglichen Krebsrisiko gewarnt wird.

Im Jahr 2010 hat sie deshalb Starbucks und 90 andere Unternehmen verklagt, die Kaffee herstellen oder verkaufen. Ein ähnlicher gerichtlicher Vorstoß gegen Kartoffelchips- und Pommesproduzenten hatte in der Vergangenheit Erfolg: Acrylamid in den Produkten wurde verringert oder ganz verbannt. Auch im Rechtsstreit um den Kaffee haben einige Firmen bereits eingelenkt und sich zu Warnungen bereit erklärt. Andere, darunter Starbucks, warteten die Gerichtsentscheidung ab. Sie argumentieren, dass die Mengen der Chemikalie im Kaffee nicht schädlich und die positiven Wirkungen des Getränks größer seien als etwaige Risiken.

Richter Elihu Berle entschied jedoch am vergangenen Mittwoch, dass die Kaffeehersteller im Prozess ihre Auffassung nicht überzeugend untermauert hätten. Während von den Klägern Beweise dafür vorgelegt worden seien, dass Kaffeekonsum das Risiko von Gesundheitsschäden für Föten, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene erhöhe, "haben die Angeklagten ...

