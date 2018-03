Liebe Leser,

Daimler hatte im Verlauf der Woche ebenfalls deutliche Schwächen. Wie so viele andere Werte. Nur konnte die Aktie am Freitag so viel zulegen, dass unter dem Strich sogar ein kleines Plus herauskommt. Der Wert ist gleich um 4 % nach oben gestiegen und kratzt somit fast wieder an der Obergrenze von 70 Euro. Ein starkes Zeichen, meinen die Analysten. Denn: Die Aktie war zwischenzeitlich vom bisherigen charttechnischen Abwärtstrend wieder ein wenig abgekommen. Der Wert befand ... (Frank Holbaum)

